Meteo | da domani temperature giù | acquazzoni e temporali anche al Sud

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una vasta saccatura depressionaria di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramentoe un calo delle. Nella giornata di venerdìa trattiintensi interesseranno le regioni del Centro-Nord. Entro sabato piogge in arrivoal Sud mentre sul finire del weekend è atteso un rapido miglioramento. Clima...

Le previsioniper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate pergiovedì 3 agosto. L'intera isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiata per tutta la ...BOLOGNA - Allerta arancione per il forte vento in diverse zone della montagna e collina emiliano - romagnola, dalla mezzanotte di oggi a quella di. Emessa dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale, l'allerta riguarda anche l'Appennino modenese, reggiano e bolognese. Allerta gialla, invece, per la pianura e la collina emiliana....] Cronaca In Primo Piano, ARPAL prolunga l'allertagialla alle 20 di oggi e ne lancia ..., giovedì 3 novembre, una nuova allerta gialla scatterà su tutta la regione dalle ore 15 alle ...

Caldo in Italia e allerta meteo per temporali martedì 2 agosto: le regioni a rischio Fanpage.it

Una perturbazione avanza verso l'Italia: tra domani e sabato porterà temporali in molte zone, con una massa d'aria fresca che metterà in pausa il caldo ...Clima più fresco nel fine settimana con temperature anche di 5-7 gradi al di sotto delle medie del periodo. Possibile una nuova ondata di caldo nei giorni che precedono il Ferragosto ...