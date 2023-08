Messi segna una doppietta | ma il tecnico dell’Orlando non ci sta | «Doveva essere espulso»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Leoè già a cinque gol in tre partite con la maglia dell’Inter Miami. Ieri la squadra di Beckham ha battuto l’Orlando City 3-1 eè stato autore di una. L’allenatore, Oscar Pareja, ha mosso delle critiche riguardanti un arbitraggio definito troppo “leggero” nei confronti del campione del mondo. Le parole del colombiano nel post-partita: «Stasera è stato un circo. C’era un secondo giallo perche non è stato dato. Non mi interessa che si tratta di, devetrattato come tutti gli altri. Bisogna fare le cose in modo corretto e non è stato così». Il risultato è stato determinato dalla stella argentina, che con i suoi due gol ha dato la vittoria alla sua squadra.just can’t stop scoring @MLS ...

Lionel Messi continua ad aggiungere gol al suo bottino nella sua nuova squadra. Il campione argentino ha segnato per la terza volta consecutiva portando l'Inter Miami alla vittoria per 3 - 1 contro l'Orlando.

