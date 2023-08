Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di luglio - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo aver approfondito la classifica delle dieci auto più vendute in Italia nel mese di2023, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. Giù le diesel, su ibride, elettriche e Gpl. Lo scorso mese, le auto a benzina crescono del 4,3% ma, complice il maggior tasso di crescita delnel suo complesso (+8,8%), vedono la loro penetrazione scendere dal 29,8% al 28,6%. Male le diesel: a causa di un calo del 5,2%, passato dal 20,7% al 18%. Tornano a crescere le Gpl: dopo la battuta d'arresto di giugno, guadagnano il 35% e passano dal 7,9% al 9,8% del. Prosegue la crisi del metano: 113 immatricolazioni e un -83,5%. Anche le auto a batteria risalgono dopo un mese di giugno negativo: +14,9% e una quota in lieve miglioramento dal 3,3% al 3,4%. In territorio positivo anche le ibride ...