(Di giovedì 3 agosto 2023) E’ un po’ come nella scena iniziale di “Match Point”: la rete da tennis in primo piano, la palla che colpisce il nastro e resta sospesa a mezz’aria. Fermo immagine. Dissolvenza al nero. E poi tocch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Il Governoè in carica da mesi e ora ci racconta come un successo l'aver portato a casa la ... Ma in particolare Carraper il comparto agricolo e dell'agroalimentare: "Se il settore ...... quattro articoli da modificare per costruire una convergenza con il partito di Giorgiache ... Renziche l`ex ministro abbia in tasca già un`intesa con il Pd. Italia Viva deve capire quale ...Ormai ex percettrice, si scaglia contro il governo: 'vuole che andiamo a chiedere l'... Chi ha perso il sussidioinvece per il proprio futuro: 'Chi è al governo non si rende conto della ...

Meloni teme le fughe in avanti di Macron nel Niger. Tajani fa prove di dialogo coi golpisti Il Foglio

La premier e il ministro degli Esteri guardano con cautela alle mosse francesi per gestire la crisi nigerina. Il sottosegretario Cirielli: "La certezza è che non può esserci un intervento dell'occiden ...Vincent Russo social media manager de Il Fatto Quotidiano analizza la comunicazione politica dei Cinque Stelle e del Governo Meloni. Come la conversazione pubblica e' spesso dettata dai media mainstre ...