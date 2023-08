Meloni accelera sui taxi | Ora basta tavoli L' ultimo braccio di ferro con Salvini prima dell' estate

Cadde il governo, l'articolo 7 fu stralciato, da dieci mesi governa Giorgiae mai come in questi mesi il servizio taxi è diventato un disservizio. In ogni città d'Italia, non solo nelle tre ......rispettare gli equilibri finanziari e le promesse elettorali Se solo pochi giorni fa Giorgia... La performance dell'Italia è la peggiore dei grandi paesi dell'Eurozona: la Franciacon un ...Passata solo settima in 25'75,progressivamente sino a sorpassare tutti e toccare per ... rischia Noè Ponti, lo svizzero d'Italia allenato da Massimo: il bronzo olimpico è ottavo in 51'...

Meloni accelera sui taxi: “Ora basta tavoli”. L'ultimo braccio di ferro ... Tiscali Notizie

Il ministro delle Infrastrutture convoca tavoli da settimane senza però arrivare ad una soluzione. Ora è stato affiancato anche il ministro Urso. Se non esce una sintesi in queste ore, lunedì sarà la ...Nominato a presidente della Commissione bicamerale sul federalismo Alberto Stefani, giovane presidente della Liga Veneta. Così il Carroccio prova a tirare dritto sull'autonomia ...