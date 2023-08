Medici ex specializzandi | Pagano FI | Approvazione Odg sana ingiustizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Finalmente giustizia ed equità a migliaia didiscriminati”. L'onorevole Nazario(FI), commenta così l'all'unanimità dell'ODG, presentato come prima firmatario, nell'ambito del Dl Infrazioni, votato alla Camera dei Deputati. Il provvedimento mira ad estendere la recente pronuncia della Corte di Giustizia europea e farla applicare in favore di tutti quei professionisti che si sono specializzati inna tra il 1982 ed il 1991 senza ricevere il corretto trattamento economico in violazione delle direttive comunitarie in materia. L'on.ha anche anticipato a breve un nuovo provvedimento per gli specialisti 1994-2006 a cui la borsa di studio era stata corrisposta solo parzialmente. La vicenda riguarda decine di migliaia di ...

Approvato all'unanimità un ordine del giorno al decreto n.69/2023 che segna una vera svolta per iexche non hanno ricevuto il corretto trattamento economico durante gli anni di scuola post - laurea. Secondo il primo firmatario dell'odg, ovvero il deputato Nazario Pagano (Fi),...'Il diritto deiex78 - 2006 esce ulteriormente rafforzato in Parlamento'. Consulcesi, mette in evidenza la significativa approvazione dell'Ordine del Giorno, presentato dall'onorevole Nazario ...E per puntellare l'organico ci sarebbero almeno 2a gettone e 3. 'Le unità più in sofferenza risultano essere il pronto soccorso, dove sono presenti soltanto 11dei 18 ...

Ex specializzandi. Pagano (FI): “Nostro Odg grande successo che ... Quotidiano Sanità

"Finalmente giustizia ed equità a migliaia di medici discriminati”. L’onorevole Nazario Pagano (FI), commenta così l’approvazione all’unanimità dell’ODG, presentato come prima firmatario, nell’ambito ...La Asl di Porto Torres precisa che gli articoli pubblicati in questi giorni riguardo all'assenza dei medici di base nella città ...