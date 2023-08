“Medici di base? La situazione dovrebbe migliorare entro fine 2023”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Villa d’Almè. “Mancano figure professionali nel sistema sanitario, in particolare per quanto riguarda idi, questo è innegabile. Laperòladel”. Così Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo, ha spiegato laormai cronica di carenza deidina Generale e della Continuità Assistenziale durante la serata di martedì 1 agosto presso la sala consiliare del comune di Villa d’Almè. Una serata, organizzata dall’assemblea dei sindaci del distretto Valle Brembana e Imagna con ATS Bergamo per incontrare i cittadini, coloro che sentono maggiormente difficoltà e carenze riguardanti la mancanza deidi ...

Medici di Medicina Generale: trovata la soluzione per 9.700 assistiti AULSS 1 Dolomiti

Su 431 medici di famiglia che, negli ultimi cinque anni, sono usciti dal servizio sanitario regionale, solo 100 sono andati in pensione per raggiunti limiti di età, a 70 anni. Più dei tre quarti sono ...TREVISO - Salgono a quattro i medici di famiglia trevigiani ormai 70enni che hanno scelto di rinviare la pensione fino ai 72 anni per continuare a seguire i propri pazienti. L’ultimo ...