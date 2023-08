Matteo Bassetti | «Archiviato il procedimento contro di me | basta con le campagne diffamatorie»

Secondo indiscrezioni pubblicate di recente sui giornali, in pole per la carica di presidente potrebbe esserci l'infettivologo genovese. Probabilmente però non sarà lui uno dei tanti ...Si è conclusa in meno di un mese la strana vicenda dell' esposto depositato all'ordine dei medici di Genova contro. Centoventitré persone, di cui molti sono suoi colleghi, chiedevano di far luce sulle posizioni pro - vaccini portate avanti dall'infettivologo durante le fasi più dure della pandemia ...'Maleducazione, ritardo, sporcizia, incapacità relazionale, prezzi folli e tanta rabbia'. L'infettivologoriassume con questi aggettivi il pessimo servizio dei traghetti verso e dalla Sardegna, che hanno raggiunto prezzi folli, in media oltre mille euro a famiglia per una vacanza che a ...

«Settantuno euro per 9 tranci gommosi e unti, indegni di chiamarsi pizza». Questa è solo una parte del messaggio indignato di Matteo Bassetti sui social. Il virologo ...Nella costa sud-orientale della Sardegna, tra le bianche spiagge dall’acqua cristallina e il verde della natura incontaminata spunta Villasimius: un piccolo borgo che racchiude… Leggi ...