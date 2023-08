Mattarella e altri 5 Capi di Stato lanciano un appello per il clima | “Non c’è più tempo | necessario agire ora”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, insieme aididi Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia, tutti membri del Gruppo Arraiolos, si è impegnato a sostenere iniziative di azione congiunta contro la crisitica e ha fattoall’Unione Europea, aglipaesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale affinché mantengano questo tema in cima alla loro agenda politica. Lo si legge in una nota del Quirinale che fa riferimento anche alla crisitica nelle aree del Mediterraneo e alla necessità di resubito da parte di tutti. “Come previsto, la crisitica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che si parla ormai di ‘di emergenza ...

Clima, appello di Mattarella e di altri 5 capi di Stato: «Non c’è tempo da perdere» Corriere della Sera

