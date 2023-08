Masters 1000 Toronto 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il, le, glie latv deldi, evento di scena sul cemento nordamericano da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Il circuito Atp fa tappa in Canada, dove il grande assente sarà Novak Djokovic. Il serbo, reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon, giocherà dunque il solo torneo di Cincinnati in preparazione agli US Open. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Saranno infine quattro i tennisti azzurri al via: si tratta di Jannik Sinner, accreditato della settima testa di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Latelevisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le sette giornate di incontri ...

Ecco tutte le informazioni per seguire il sorteggio del torneo di Toronto 2023 , sestodella stagione di scena sui campi in cemento outdoor del Canada. A guidare il seeding sarà il numero uno al mondo nonché campione di Wimbledon Carlos Alcaraz , seguito dal russo Daniil ...Dopo aver raggiunto le semifinali a Wimbledon , l'altoatesino si è preso una pausa e scelto di tornare in campo direttamente al National Bank Open, sestodel 2023. L'italiano, prima ...In ogni caso, anche il National Bank Open (così come il '' di Cincinnati) si allargheranno presto a 96 giocatori , dato che queste saranno le ultime edizioni con i tabelloni 'ristretti' . Tra i ...

L’italiano, prima degli US Open, parteciperà solo ai tornei di Toronto e Cincinnati con l’obiettivo di raggiungere Flushing Meadows al massimo delle sue potenzialità. Paolo Bertolucci crede che Sinner ...Si chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quanto riguarda l'ATP 250 di Kitzbuehel, in Austria, che prevede la propria conclusione al sabato in virtù della necessità di far partire alcun ...