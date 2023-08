Massimo Ferrero perde il ricorso di urgenza al tribunale di Genova La Sampdoria ora non è più sua | ma di Raddrizzani e Manfredi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il giudice deldi, Paolo Gibelli, ha rigettato ildi, detto er Viperetta, per bloccare l’acquisizione dellacalcio da parte dei nuovi azionisti, Andrea(proprietario del Leeds United) e(finanziere). A questo punto i due nuovi azionisti potranno completare i passaggi dell’operazione strutturata sull’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni della società.contestava la mancata concessione in prelazione dei diritti su quel prestito che avrebbe vantato la sua holding di controllo della U.C., la Sport e Spettacolo Holding srl (SSH). La nuova società die ...

