(Di giovedì 3 agosto 2023) Pablo, presidente del, ha parlato a Fanatik di un possibile accordo con ilper CengizPablo, presidente del, ha parlato a Fanatik di un possibile accordo con ilper Cengiz. PAROLE – «Eravamo vicini a un accordo per Cengiz Ünder, ma per qualche motivo non è ancora successo. Il giocatore è ancora con noi, continua il suo allenamento. Non èa firmare con una squadra ma ci sono offerte per lui».

Era da tanto tempo che non si percepiva così tanto entusiasmo, intorno all'Olympique. Non che i tifosi del Vélodrome abbiano mai fatto mancare il loro supporto, il loro calore,...e ...L'attaccante del Gabon, 34 anni, ha firmato con il club diun contratto fino al 2026. UFFICIALE OLYMPIQUEAUBAMEYANG - In questa ultima stagione, il giocatore ha vestito la ...Commenta per primo Pierre - Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore dell' Olympique. Lo ha annunciato il presidente del club Pablo, intervenuto in conferenza stampa. Il gabonese si trasferisce in Francia, dopo una stagione negativa nelle file del Chelsea in cui ha ...

Marsiglia, Longoria: «Under era vicino al Fenerbahce, ma adesso…» Calcio News 24

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a Fanatik di un possibile accordo con il Fenerbahce per Cengiz Under Pablo Longoria, presidente del ...Con una conferenza stampa ancora in corso, il presidente Pablo Longoria ha comunicato l’addio all’Olympique Marsiglia di Dimitri Payet. Il calciatore simbolo del club lascia con effetto immediato e di ...