Mario Biondo e una morte piena di misteri | la madre | “Voglio la verità”

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si torna a parlare dell’oscura vicenda didi cui si occupa una nuova docuserie di Netflix. Noi la ripercorriamo partendo da una nostra intervista d’ archivio con ladi, risalente al 2013, l’anno delladel giovane cameraman. “non si è ucciso, me l’ hanno ammazzato. Aveva scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire e gliel’ hanno fatta pagare, altro che suicidio.” Si sfoga così la signora Santina D’ Alessandro, la, che chiede di indagare per sapere la: com’è morto, unacoperta di mistero Giovane, bellissimo e inascesa ...