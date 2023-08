Marek Hamsik | un ricordo sentimentale

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Per Luca Di Meo (già Wu Ming 3) 1964-2023appartiene a un gruppo di calciatori, non molto nutrito per la verità, da me molto amato, potrei dire senza timore di ricevere smentita che il centrocampista slovacco appartiene, più di altri, alla sferache riconduciamo al pallone. Attenzione:non malinconica, quest’ultima più frequente, si ripresenta ogni volta che un calciatore molto noto e molto forte smette di giocare. La malinconia viene perché il ritiro di un attaccante, come è accaduto per Ibra, che abbiamo visto giocare benissimo, sempre benissimo, per tanti anni, ci mette davanti a un’evidenza (banale, se vogliamo): il tempo passa, le cose finiscono, e se finiscono per uno come Ibra figuriamoci per noi che bene che sia andata abbiamo pagato un biglietto per vederlo giocare. ...