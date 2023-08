Marcos Leonardo | il Santos vuole i soldi sùbito

(Di giovedì 3 agosto 2023) Non si sblocca ancora la trattativa che la Roma ha intavolato con il, per portare in Italia l’attaccante ventenne(nella foto). Come riferiscono i media brasiliani, infatti, il club proprietario del cartellino del giocatore ha già rifiutato una offerta pari a 8 milioni di euro per cederlo, a cui andrebbero aggiunti dei bonus che porterebbero il prezzo del cartellino a 15 milioni totali. Secondo il portale brasiliano Uol, ‘Peixe’, è il soprannome delche significa ‘pesce’, è convinto che solo gli 8 milioni siano reali e inoltre la prima rata verrebbe versata dalla Roma solo a dicembre. Al riguardo, tra il club e i membri dello staff del calciatore sarebbe iniziato uno scontro: questi ultimi, infatti, sostengono che igarantiti sarebbero 10 milioni di euro, che ...

