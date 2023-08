Marcell Jacobs | aggiornamento strepitoso | italiani in visibilio | c’è la conferma

(Di giovedì 3 agosto 2023) I tifosi, non vedono l’ora di veder tornare sulla pista di atletica, pronto per vincere ancora Dopo vari problemi fisici, che l’hanno tenuto un po’ fermo,, velocista italiano, non vede l’ora di rimettersi in mostra nei Mondiali di Budapest di atletica leggera e tornare a farsi valere dinanzi al pubblico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Quanto agli azzurri per Budapest, fra i quali ci saràche ha dato la disponibilità anche per la staffetta 4X100, sarà "di almeno 76 atleti, di cui 30 in possesso dello standard - ha ...partecipa al raduno delle staffette in vista dei prossimi campionati del mondo che Sky trasmetterà in diretta dal 19 al 27 agosto. Sul proprio sito ufficiale, la FIDAL spiega che 'da ...Poi Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini,, Nicole Daza e Fabio Cannavaro. A questi si aggiungono tanti altri nomi meno noti ed altri che forse sono stati ...

Atletica, Marcell Jacobs avvisa: "2 anni fa vincevo l'oro alle Olimpiadi, ora il fuoco della sfida è di nuovo acceso" OA Sport

Roma – Parte l’avventura dei Mondiali di Atletica Leggera a Budapest per i 18 Azzurri delle Staffette in gara. Gli Azzurri si raduneranno a Roma, per allenarsi poi allo Stadio Paolo Rosi, dal 7 agosto ...Antonio La Torre presenta così, in breve e a margine del Consiglio Federale, la spedizione che andrà a Budapest per i mondiali di Atletica.