Manchester United | Hojlund verso la firma | superate le visite mediche

(Di giovedì 3 agosto 2023) Rasmusufficialmente al. L’attaccante danese ha salutato l’Atalanta per un affare da circa 84 milioni di euro e, dopo aver completato i controlli medici, potrebbe già essere presentato nel corso dell’amichevole pre-campionato contro il Lens, in programma sabato 5 agosto. L’annuncio ufficiale e lasono attesi per le prossime ore. ì SportFace.

Commenta per primo In Serie B il Como è in trattativa col difensore inglese del Middlesbrough, Paddy McNair (classe 1995 scuola).Dietro ai parigini in settima posizione c'è ilche spera con Ten Hag di tornare ai fasti del passato, dopo il terzo posto in Premier League della scorsa stagione, l'anno prossimo ...La situazione della difesa dell'Inter: dentro Bisseck e Acerbi, via Onana Nelle scorse giornate la società nerazzurra ha concluso con successo la cessione di Andrè Onana alper una ...

Rasmus Hojlund ha completato le visite mediche con il Manchester United prima del trasferimento all'Old Trafford dall'Atalanta, che incasserà ...Dopo aver segnato il terzo gol nell'amichevole vinta contro il Real Madrid, Dusan Vlahovic ha esultato nella stessa identica maniera di Paulo Dybala, che nel 2019 ha vissuto la ...