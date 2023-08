Manchester City | Gvardiol in arrivo | già fissate le visite mediche

(Di giovedì 3 agosto 2023) Joskopronto a passare al: giàledel centrale croato con il club Joskoè ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del, come riferito da Sky Sports UK. Il club inglese ha fissato per il fine settimana ledel difensore croato, che in seguito firmerà e verrà annunciato come calciatore dei Citizens.

Ecco i trasferimenti più importanti già ufficializzati all'estero ILKAY GUNDOGAN - Il fresco campione d'Europa e capitano dellascia la squadra di Guardiola: era in scadenza di ...Nell'edizione del 2023, ilaffronterà l' Arsenal in una partita imperdibile che si terrà domenica 6 agosto allo stadio di Wembley. Come vedere il Community Shield in diretta su DAZN ...... in fondo ha ricostruito l'Arsenal e nell'ultima stagione ha guidato i Gunners, in maniera quasi inaspettata, a lottare per il titolo contro il. E in fondo anche Kai Havertz merita ...

La Premier League 2023/2024 partirà ufficialmente venerdì 11 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata, con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A italiana. Calendario Premier League 2023/2024 ...Il Manchester City ha praticamente concluso la trattativa con il Lipsia: Gvardiol sarà un nuovo giocatore dei Cityzens e c'è la data delle visite mediche ...