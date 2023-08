Maltempo | Pd | ' in Mugello poche risorse e non ancora assegnate | governo rispetti patti'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Lestanziate per ristorare i danni nel, dopo le alluvioni di maggio, sono insufficientinon. Rimangono centinaia le frane da ripristinare e moltissime le imprese in ginocchio". E' quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani e Marco Furfaro, sulla discussione della loro interrogazione svolta oggi, giovedì 3 agosto, alla Camera. "Ci aspettiamo dallo stanziamento, come promesso da tempo a le tutte le regioni colpite dal, di una maggiore disponibilità diche dovrà essere pari al 100 per 100 dei danni e soprattutto l'erogazione puntuale di quelle già stanziate. Sarà inoltre necessario attuare tutti i progetti per contrastare il dissesto ...

Continua l'ondata di maltempo che da ieri sera ha colpito la Toscana. ' Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, ... Rischio vento anche su Valle del Reno e Alto Mugello, forti raffiche di ...Problemi per il maltempo anche in Toscana, dove la Regione ha emesso un 'allerta gialla su tutto il ...costa centro - settentrionale e Arcipelago e rischio vento su Montagna pistoiese e Alto Mugello...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Le risorse stanziate per ristorare i danni nel Mugello, dopo le alluvioni di maggio, sono insufficienti ancora non assegnate. Rimangono centinaia le frane da ripristinare e ...