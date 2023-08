Maltempo | in Lombardia a luglio grandine fino a 10cm di diametro

Una nuova allerta meteo cala sullae il territorio interessato dai fenomeni più forti, quelli ad alto rischio, ingloba quasi totalmente la Bergamasca. Il Centro Metereologico Lombardo infatti annuncia "la possibilità di un ...... però tante volte è stato presentato come, senza invece collegarlo alle vere cause', ... 'A Milano un uragano mai visto' - Laformalizza la richiesta dello stato d'emergenza - Veneto ......i lavori di consolidamento e di ricostruzione della scarpata stradale danneggiata dal- si ...vincolato mediante i fondi destinati alle province dalle somme attribuite dalla Regione. ...

Previsioni meteo, il maltempo torna a Milano e in Lombardia: quando e dove IL GIORNO

ROMA – Intervento alla Camera della deputata varesina, segretaria di Italia viva Lombardia: “Sono intervenuta in aula per sottoporre al governo e al ministro Fitto l’urgenza di sostenere, ...Previsioni meteo: attesi temporali intensi in Lombardia e Milano Le previsioni meteo per la Lombardia e Milano segnalano l’arrivo di forti temporali. Si ...