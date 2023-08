Malore per una bimba di 10 anni dopo ave mangiato del cioccolato | poi l’assurda scoperta

AGI - Ha simulato une quando è arrivato in ospedale, ha confessato ai sanitari che stava bene e aveva solo bisogno di un passaggioraggiungere il distributore automatico e comprarsi una bibita. E' successo ......era arrivato nelle scorse settimane in Salento propriocercare lavoro. Sono stati i colleghi ad allertare subito i soccorsi ma purtroppo ormai non c'era già nulla da fare. Si ipotizza un...... dopo aver telefonato al 118 simulando un. I sanitari, riferiscono i Carabinieri, 'infastiditi dall'arroganza del soggetto che aveva utilizzato il sistema di emergenza 118un capriccio, ...

Imola (Bologna), simula un malore per farsi dare un passaggio da un'ambulanza: denunciato TGCOM

Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in Via Marconi (angolo Via Circumvallazione) ...Paura a Torre del Greco. L’uomo, 61 anni, è attualmente ricoverato in codice rosso per diagnosticato ictus cerebrale, non più in pericolo di vita ...