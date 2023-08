Malagrotta | pubblicati i bandi per la messa in sicurezza del sito

i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma. In Campidoglio si è svolta la presentazione pubblica del percorso alla presenza ...i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma, fuori servizio dal 2013 quando l'allora sindaco della Capitale, Ignazio Marino, ...i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma, fuori servizio dal 2013 quando l'allora sindaco della Capitale, Ignazio Marino, ...

Discarica di Malagrotta, pubblicati i bandi per la messa in sicurezza ... Eco dalle Città

E' ufficiale: il capping di Malagrotta va a gara. Accantonato il progetto da 122 mln, il generale Valdalà sceglie quello da 250 ...ROMA (ITALPRESS) - Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma Malagrotta. Con una ...