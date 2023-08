Mafia | Santoro scrive a Mattarella | “A repentaglio mia incolumità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il giornalista a proposito dell'inchiesta Caltanissetta: "Nessuna prudenza da pm, ma alla vigilia delle stragi il mio nome era nell’elenco dei condannati a morte con Borsellino e Falcone" Michelea a Sergioa proposito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul collaboratore di giustizia Maurizio Avola, accusato di calunnia aggravata. “Caro presidente, spero che non trovi inopportuna questa mia lettera; sono costretto a rivolgermi a Lei per denunciare una grave ferita inferta non soltanto alla mia persona e a quella di altri in contatto con me ma a principi costituzionali fondamentali come la libertà di opinione, di movimento e il diritto alla difesa di ciascun cittadino. Ciò avviene nell’indifferenza generale delle istituzioni di controllo, delle maggiori fonti di informazione, della Federazione della ...