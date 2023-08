L' uomo che ha investito e ucciso Chris Abom | «Non l' ho visto Non sono scappato»

Pan e Dioniso, insomma, rappresentano la ricerca dell'anima dell', scriveva Chateaubriand, "chiede l'eterno" e, "nel deserto dell'intelletto", implora "una seconda promulgazione del ...In realtà, una volta giunti a destinazione, l'si rende contosono caduti in una trappola. Fekeli resta vittima di un terribile agguato da parte di due uomini armati. Per fortuna, però, con ...Tutte vite spazzate via in modo sanguinoso, abbattute dalla furia di unconsiderava gli ebrei 'figli di satana' . A suo nome, il killer aveva intestate ventuno armi, ma nel suo 'curriculum' ...

NEGRAR (VERONA) - «Preferirei essere morto io, al suo posto, credetemi». Lo ha detto Davide B., il 39enne che lunedì sera ha investito Chris Obeng Abom a San Vito ...Il 39enne parla dopo dopo l'incidente di Negrar in cui ha perso la vita il ragazzo di 13 anni: «Se mi fossi accorto di quel ragazzino avrei fermato subito la mia auto. Parlano di droga e alcol ma io e ...