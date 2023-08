Lukaku Juve | distanza sempre più sottile! Le ULTIME novità sull’affare

(Di giovedì 3 agosto 2023)più sottile per il passaggio del belga in bianconero: tutte leSky Sport 24 riporta gli ultimi aggiornamenti sull’operazione sull’asse-Chelsea per Dusan Vlahovic e Romelu. I due club continuano a trattare, con i bianconeri che hanno raggiunto già da tempo l’intesa con l’ex interista. Resta da trovare l’intesa sul conguaglio economico che il Chelsea dovrebbe dare allantus, oltre al cartellino dell’ex Inter. Il serbo viene valutato sui 40 milioni di euro in più, ma la forbice si sta assottigliando.

Identica a quella di Dybala nel 2019 , qualche giorno dopo il suo "no" allo United, quando aveva ormai deciso di restare alla, lo scambio conera già saltato e il belga si era già vestito ...alla Juventus (e Vlahovic al Chelsea) Calciomercato news E forse, queste voci su Alvaro Morata allapotrebbero suonare la sveglia del Chelsea in ottca: se i blues non ...09:49 03 Agosto Morata -: mossa tatticaIn attesa che si sblocchi la trattativa pere Vlahovic col Chelsea, Giuntoli piomba nuovamente su Alvaro Morata. Come evidenziato dal 'Corriere ...

Juve, Giuntoli ha il sì di Morata: mossa anti-Chelsea per Lukaku Calciomercato.com

Arrivato da circa un mese alla Juventus, Cristiano Giuntoli sta operando per cercare di rinforzare la squadra. Ma le critiche non mancano La Juventus si appresta a concludere la tournée… Leggi ...L'attaccante spagnolo, per cui sarebbe il terzo ritorno in bianconero dopo le precedenti due esperienze, è uno dei nomi più chiacchierati del mercato visto che è già stato accostato a Inter e Roma, ...