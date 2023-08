Lukaku ha firmato con la Juventus! Solo un nodo con il Chelsea

(Di giovedì 3 agosto 2023)dopo il clamoroso dietrofront (immotivato) all’Inter, ha deciso di proseguire con i dialoghi con la Juventus, a tal punto da avergià un accordo con i bianconeri. ACCORDO RAGGIUNTO – Sempre più clamorose le notizie relative al futuro di Romelu, passo dopo passo più vicino alla Juventus. L’attaccante belga haun accordo triennale con opzione per un’altra stagione. È lui il giocatore scelto da Massimiliano Allegri per l’attacco, ma resta ancora da risolvere illegato a Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe andare al, ma secondo quanto specificato da Fabrizio Romano, i 40 milioni frenano il club inglese che dovrà valutare bene lo scambio. A questo punto, la scelta di Mauricio Pochettino dovrebbe essere determinante. Fonte: Fabrizio Romano ...

...conclusione dell'affare permetterebbe al Chelsea di trovare un'unica soluzione al problema, ... Arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Inter, haun accordo annuale ......il pacchetto arretrato di Palladino e dopo le visite mediche svolte in mattinata hanel ... #Sono scelte personali che non mi riguardano' " @calciomercatoit pic.twitter.com/cL8Ykq5tKm ...... l'Arabia Saudita ha bussato a Paul Pogba, Victor Osimhen, Romelu. E' rimbalzato il nome ... Karim Benzema è volato in Arabia per indossare la maglia dell'Al - Ittihad dopo averun ...

Lukaku, pensi alla Juve La foto in macchina agita i tifosi. E Vlahovic... Tuttosport

La Juventus ha raggiunto l'accordo con Lukaku, mentre in uscita continua ad esserci Vlahovic che si avvicina al Chelsea ...Accordo raggiunto con il club brianzolo per l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'ex centrale nerazzurro D'Ambrosio ...