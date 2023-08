Luis Campos potrebbe lasciare l’incarico di ds del Psg a settembre Le Parisien

(Di giovedì 3 agosto 2023) La questione Kylian Mbappé riguarda anche, perché è a lui che il Psg dà le maggiori colpe sul mancato rinnovo di contratto. Il posto del dirigente sportivo del club parigino è in forte rischio e, secondo Legià a: “sarà ancora il dirigente sportivo del Psg a? Dalla triste serata di Monaco dell’8 marzo, e dall’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern, l’argomento è emerso come un boomerang nel backstage del club. Il portoghesevedere presto terminare la sua collaborazione con il club della capitale. Alla fine della finestra di mercato estiva se ne saprà di più. Nella riflessione, ...

Anche quando ero infortunato i contatti non si sono mai interrotti, ho parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...... mi controllavano e mi chiedevano come stavo, anche durante il lungo periodo dell'infortunio ho parlato molto col medico del club Christophe Baudot e il ds. Da quando sono qui mi sono ...... abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo. Ho firmato per cinque anni. Sono lunghi, ma sono grato che Parigi mi conceda tanta fiducia ' . Sfida da ex:...

Bamba si presenta al Celta Vigo: “Luis Campos è stato fondamentale per la mia decisione” Alfredo Pedullà

Nonostante le voci emerse negli ultimi giorni che vedevano Luis Campos orientato su Gonçalo Ramos e più distante da Randal Kolo Muani, il Paris Saint-Germain continua a ...Ousmane Dembelé arriverà, questo è certo, ma sarà un rinforzo per la fascia. Il Paris Saint-Germain ha bisogno anche di un centravanti ...