Luis Alberto | caso risolto | ha finalmente firmato il rinnovo con la Lazio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilsembra essersi. Oggi il centrocampista, secondo quanto riferisce Calciomercato.com, si è recato a Formello ed hail contratto dicon la. Lo attendono provvedimenti disciplinari per l’ammutinamento e una multa, ma non si arriverà alla rottura. Naturalmente, come trapelato nel pomeriggio, una delle condizioni per ricucire i rapporti è la promessa di chiedere scusa al club, alla squadra e a Maurizio Sarri. “rientrato anche stavolta in casa. Ci saranno provvedimenti disciplinari e una multa salata per il centrocampista, dopo la diserzione di lunedì e la conseguente mancata convocazione per l’amichevole in ...