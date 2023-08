Lozano | il futuro è sempre più in bilico | arriva l’indizio social FOTO

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nonostante le tante voci di mercato Hirvingnella giornata di ieri ha esordito a Castel Di Sangro. Il passaggio del Chucky ai Los Angeles FC sembra ormai collassato: il messicano aveva l’accordo con il club californiano ma è mancato l’accordo economico tra le due società: Aurelio De Laurentiis lo avrebbe fatto partire solo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Adesso è lecito interrogarsi su quale sarà ildi. Un indizio sulla possibile permanenza e sull’amore verso il Napolidal profilo Twitter dell’ex Psv. pic.twitter.com/HUnuGatDkn — Hirving(@Hirving70) August 3, 2023ha infatti condiviso un post con quattrodirettamente da Castel di Sangro, sia in allenamento che durante l’amichevole ...

L'esterno offensivo brasiliano sarebbe arrivato in azzurro per sostituire, ma il suonon sarà in Italia. Adesso ad attenderlo c'è la Superlig e una delle sue squadre più forti, ......presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato l'offerta di 10 milioni dal Los Angeles per, ... 11:32 03 AgostoDe KetelaereArrivano conferme sul fatto che per De Ketelaere si stia ...Intanto, la buona notizia è chesia finalmente tornato a disposizione. Questo permette al Chucky di tornare appetibile sul mercato. L'infortunio è alle spalle, ora bisogna guardare al, ...

Salta il trasferimento di Hirving Lozano in MLS: ci sono pochi margini per il rinnovo di contratto dell'esterno messicano con il Napoli ...L'accordo tra il Los Angeles e l'attaccante del Napoli Hirving Lozano sarebbe saltato; il suo futuro dunque sarebbe ancora incerto ...