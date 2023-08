Lotta | Mondiali Under 17 Istanbul 2023 | Fabiana Rinella in finale per il bronzo nei -53 kg della femminile

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ad, in Turchia, sono proseguiti oggi i17 di: nei –53 kg l’azzurrinasi è qualificata per laper il, che si disputerà domani, dopo essere stata battuta in semi. Nei -53 kgha iniziato il proprio cammino negli ottavi di, dove ha battuto la svizzera Anja Epp, imponendosi per superiorità tecnica, con incontro interrotto sullo score di 12-0 dopo 3’27”. Nei quarti dil’italiana ha superato l’azera Ruzanna Mammadova vincendo ai punti per 4-1, poi in semi, ...

Insomma, tutte caratteristiche che sembrano strizzare l'occhiolino a Mathie van der Poel (Olanda) e Wout Van Aert (Belgio) , al solito rivali nell'eternache da più di un decennio li vede ...Alonso vota Max Fernando Alonso e Max Verstappen hanno in comune - oltre ai due titoli- anche la caratteristica di aver trascinato a suon di vittorie due paesi che storicamente ...in, ...... deve guidare l'approccio allo sport che vede come princìpi cardine laai brogli, al doping, ... Purtroppo, nei recenti Campionatidi scherma, tenutisi a Milano, si è verificato un grave ...

Al via i Mondiali di lotta U17 a Istanbul Fijlkam

Ad Istanbul, in Turchia, sono proseguiti oggi i Mondiali Under 17 di lotta femminile: nei -53 kg l'azzurrina Fabiana Rinella si è qualificata per la finale per il bronzo, che si disputerà domani, dopo ...Le gare su strada dell'iridato, in calendario a Glasgow a partire da sabato 5 agosto: maschile e femminile, ecco cosa ci aspetta e come ci arriva l'Italia ...