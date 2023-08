Lotito-Luis Alberto | caso aperto | ecco l’ultima clamorosa novità

Leggi su notizie

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il giocatore e il presidente ne stanno parlando, c’è una mediazione in corso che porta nuovi sviluppi Uno strappo che sta per essere ricucito, e non solo.prove tecniche di pace. Il giocatore dopo essere sparito, non essersi presentato in allenamento e non partecipando alla trasferta inglese, con l’amichevole prevista tra la Lazio e l’Aston Villa, ora sta tornano sui suoi passi. Il presidente della Laziocon(Twitter Notizie.com)Dopo aver trattato per giorni sul suo rinnovo e aver deciso di estromettersi da solo dal gruppo squadra, il giocatore spagnolo nel pomeriggio prenderà un aereo che lo porterà in Inghilterra dove raggiungerà la squadra impegnata in amichevole con l’Aston Villa. Parlerà con i compagni e con l’allenatore, probabilmente si ...