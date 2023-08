Lorenzo Musetti | “Il tennis può portarti in alto o farti male sino a rifiutarlo”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilè gioia e dolori, maè deciso a puntare in. “Ogni settimana cambiano le condizioni, la città, lo stato d’animo. Spesso la differenza la fa se fuori dal campo in quel periodo sei tranquillo oppure no. È uno sport che puòinin fretta ma a volte ti fa tantoche arrivi quasi a”. Così il carrarino in un’intervista a La Stampa, in cui rivela i suoi sogni. “Adesso è raggiungere la vetta del ranking, vincere uno Slam. Se alla fine non riuscirò a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero posto, vorrà dire che non erano alla mia portata. Ma non vorrei essere diverso da quello che sono – prosegue – Le emozioni sono un avversario più duro di qualsiasi colpo. Anche perché neldi ...

Presenti 19 dei primi 20 giocatori al mondo, tra cui gli azzurri Jannik Sinner e. L'unico big assente è Novak Djokovic, che tornerà in campo una settimana più tardi, a Cincinnati. ...La grande settimana ad Amburgo di Alexander Zverev , tornato a vincere un titolo dopo oltre un anno e mezzo, ha invece privatodi una testa di serie. Gli altri azzurri impegnati ...

Il numero 19 del ranking Atp ha testato la nuova superficie veloce prima di partire per l’Open 1000 di Canada Riccò del Golfo – Sorride, posa gli attrezzi del mestiere, scambia due parole con i presen ...Lorenzo Musetti, campione azzurro di tennis, è tornato ad allenarsi tra le mura di casa. Il numero diciannove del ranking mondiale ha svolto una seduta ...