Loredana Bertè | la verità sulla violenza subita emerge solo ora

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 3 agosto 2023) La cantante ripercorre gli attimi tragici: aveva solamente 17 anni e da quel momento in poi la sua vita non è stata più la stessa Ennesimo momento difficile perche nelle ultime settimane ha dovuto subire un’operazione molto delicata. È stata costretta a rinviare il suo tour nei teatri per sottoporsi a un intervento urgente. Tutto è andato per il meglio ed è già tornata sul palco per qualche data estiva, smentendo le previsioni più nefaste. Tanti successi ma anche tanti momenti tragici per– (Foto Ansa) – grantennistoscana.itAd aprile infatti aveva sottolineato come la procedura l’avrebbe portata a un lungo stop, c’era l’ipotesi concreta di rivederla direttamente nel 2024. A più riprese il suo staff aveva confermato come non fosse in pericolo di vita ma che per precauzione e per i dolori ...