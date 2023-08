Lombardia | il cartello in provincia di Pavia è in una posizione insolita e divertente | il nome della strada dice tutto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 3 agosto 2023), inappare unposizionato in maniera molto differente da come dovrebbe stare: l'opera d'arte vicinoè geniale (per ilvia) Laè una regione situata nel nord Italia ed è ricca di attrazioni turistiche. Ad esempio c'è il Duomo di Milano, uno dei principali simbolicittà e dell'Italia intera. La sua imponente architettura gotica e la vista panoramica dalla terrazza sono imperdibili. Sempre nel capoluogo c'è il Teatro alla Scala, celebre teatro d'opera rinomato per la sua acustica perfetta e per aver ospitato alcuni dei più grandi artisti e compositoristoriamusica. Spostandoci un po', invece, troviamo due laghi: quello di Como (circondato da montagne ...