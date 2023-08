...di averlo visto avvinghiato a una donna che non era sua moglie in quelin cui ha dovuto inventarsi di tutto per far sì che Zeynep, sua figlia adottiva, non lo vedesse. I conti insono ......00 di oggi e fino alle 03:00 del 4 agosto) in via Rampa Fiume èil senso unico di marcia, ... ai veicoli delle forze di polizia dello Stato, della polizia, del soccorso sanitario, dei ...Giro di boa per il progetto "Vuoi bere Non guidare" che vede la Poliziadi Bollate impegnata per una sera del fine settimana, dalle 18 all'1 di notte fino a ... guida con veicolo già...

Locale sospeso a Casamicciola Terme per 15 giorni Punto! Il web magazine

Abbandono “Mettiti nelle sue zampe”, come ti sentiresti lasciato sul ciglio della stradaSilvana è tra le persone che, da un giorno all’altro, si è ritrovata senza più reddito di cittadinanza: senza lavoro, con due malattie ...