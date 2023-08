Lo squalo | Steven Spielberg ha svelato un incidente durante le riprese in cui gli attori hanno rischiato di mo

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha raccontato un aneddoto sulledi Lo, il suo primo grande successo commerciale. A decenni di distanza dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Lodirimane uno dei principali blockbuster della storia del cinema. Un film che ha cambiato per sempre la carriera del regista e che non è comunque stato privo di problematiche nel corso della lavorazione. In una recente intervista a Vanity Fair,ha raccontato l'aneddoto di unquasi mortale nel corso di una ripresa sulla barca:"Un problema che abbiamo avuto è stato quando un motoscafo che tirava l'Orca il nome della barca nel film è andato troppo veloce e ha tirato fuori il fasciame dallo …

A decenni di distanza dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, LodiSpielberg rimane uno dei principali blockbuster della storia del cinema. Un film che ha cambiato per sempre la carriera del regista e che non è comunque stato privo di problematiche ...Perché, seSpielberg ha indicato la via nel 1975, loal cinema è sempre stata una costante, un punto di riferimento. Il mistero, l'ignoto, le profondità marine. Un mostro mai troppo ......scelto tra centinaia di coetanei per il ruolo di Sean Brody nel sequel del blockbuster diretto nel 1975 daSpielberg. Lo scrive il Daily Mail, che pubblica anche la foto di scena di Lo...

Steven Spielberg e il set dello «Squalo»: un vero incubo nell’oceano Corriere della Sera

Ecco 5 film sugli squali (escluso Lo squalo di Steven Spielberg) da vedere per prepararvi a Shark 2 - L'abisso, il nuovo action marino con Jason Statham.Il disastro fu tale che, forse per la prima volta nella sua carriera, il regista avrebbe preferito un intervento da parte dello studio.