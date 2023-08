Lo scivolone del campione di nuoto Thomas Ceccon | su Instagram il motto neofascista «Boia chi molla» Poi le scuse

(Di giovedì 3 agosto 2023) È polemica social dopo che, medaglia d’oro nei 50 farfalla e argento nella staffetta 4×100 stile e nei 100 dorso, ha deciso di pubblicare una story sudalla piscina del Foro Italico scrivendo ilchi». Un messaggio che arriva il giorno dopo il ritorno in Italia dal Giappone. Ildel mondo voleva annunciare e sottolineare la sua voglia di tornare in acqua, impegnato nei Campionati italiani e per ricominciare ad allenarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La frase con cui l’ha fatto, però, non è passata inosservata ed è stato così travolto da una bufera social. «Lo seguivo su, naturalmente ho smesso. Siamo circondati», ha scritto un utente. ...

Il campionemondo voleva annunciare e sottolineare la sua voglia di tornare in acqua, impegnato nei Campionati italiani e per ricominciare ad allenarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La ......altresì di essersi lei stessa lamentata per le difficoltà nel reclutamento dei percettori... Un vero e propriocomunicativo stigmatizzato dagli stessi cittadini andriesi sui social. Il RdC ...Si legge su Domani la risposta di Calenda: Sono fesserie che Renzi spara per nascondere un graveche ha danneggiato tutto il gruppo.Twiga non me ne frega niente. La storia è un'altra: ...

Thomas Ceccon e “Boia chi molla” su Instagram: lo scivolone del campione di nuoto. Poi le scuse: “Non conosce… la Repubblica

Il campione di nuoto azzurro si è scusato, ma non ha evitato l'ondata di accuse sui social per una frase utilizzata ...Il nuotatore azzurro, che ha terminato con tre medaglie i Mondiali di Fukuoka , al ritorno in Italia è stato subito travolto dalle critiche ...