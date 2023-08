Lizzo si difende dopo la denuncia di molestie e discriminazioni | «Accuse insopportabili e oltraggiose»

(Di giovedì 3 agosto 2023) La cantante, con un carousel su Instagram, ha replicato alledie discriminazione avanzate da tre ex ballerine del suo corpo di ballo. «Gli ultimi giorni sono stati strazianti per quanto difficili e incredibilmente deludenti», scrive la musicista statunitense. «La mia etica del lavoro, la mia morale e la mia idea di rispetto – continua – è stata messa in dubbio. La mia persona è stata messa in dubbio. Solitamente scelgo di non rispondere alle falsema in questo caso sono talmenteper non aver replica». Due giorni fa, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno presentato formalmente unaal tribunale di Los Angeles in cui accusavano la cantante di aver «creato un ambiente di lavoro ...

Le accuse rivolte alla musicista hanno destato fin da subito particolare scalpore in virtù del fatto cheè nota non solo per la sua musica ma anche per il suo impegno a favore della body ...Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato il loro sostegno per aiutarmi in questo momento difficile', ha aggiunto. 'Non sono il mostro la i media hanno dipinto' La star conclude il ...risponde alle dure accuse che tre ballerine del suo staff le hanno rivolto . "Gli ultimi giorni sono stati strazianti per quanto difficili e incredibilmente deludenti " scrive la musicista sul ...

Lizzo si difende dalle accuse: "Tutte falsità, non sono il mostro che i media hanno dipinto" TGCOM

La popstar, paladina della body positivity, da sempre orgogliosa delle sue forme extralarge, è stata citata in giudizio da tre sue ex ballerine. Accusano la cantante e il suo staff di molestie a sfond ...Molestie sessuali, religiose e razziali, discriminazione, aggressione e falsa detenzione. Queste le accuse rivolte alla pop star Lizzo, citata in giudizio da ...