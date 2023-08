Lizzo si difende dalle accuse | “Sono tutte falsità | non sono il mostro che state dipingendo”

(Di giovedì 3 agosto 2023)decide di rompere il silenzio e parla dopo essere stata denunciata per molestie e body shaming da alcune delle sue ex ballerine.si. La cantante ha deciso dirsi con un carosello di dichiarazioni sul suo profilo Instagram. Risponde definendo le“incredibili”. “Gli ultimi giornistati molto difficili e deludenti, la mia etica lavorativa, la mia morale ad il mio rispettostati messi in discussione, di solito scelgo di non rispondere alle false, ma questeassurde e sembrano troppo oltraggiose per non essere affrontate”. Così scrive due giorni dopo essere stata appellata in ...

Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato il loro sostegno per aiutarmi in questo momento difficile', ha aggiunto. 'Non sono il mostro la i media hanno dipinto' La star conclude il ...Le accuse rivolte alla musicista hanno destato fin da subito particolare scalpore in virtù del fatto cheè nota non solo per la sua musica ma anche per il suo impegno a favore della body ...risponde alle dure accuse che tre ballerine del suo staff le hanno rivolto . "Gli ultimi giorni sono stati strazianti per quanto difficili e incredibilmente deludenti " scrive la musicista sul ...

La cantante Lizzo, con un carousel su Instagram, ha replicato alle accuse di molestie e discriminazione avanzate da tre ex ballerine del suo corpo di ballo. «Gli ultimi giorni sono stati strazianti pe ...La popstar, paladina della body positivity, da sempre orgogliosa delle sue forme extralarge, è stata citata in giudizio da tre sue ex ballerine. Accusano la cantante e il suo staff di molestie a sfond ...