Lizzo risponde alle accuse ma è nel mirino dei fan | nessuno le crede

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 agosto 2023) La celebre cantantesi è di colpo ritrovata al centro di una bufera mediatica e legale. È infatti stata accusata di molestie sessuali, bodyshaming e, in generale, d’aver creato un ambiente di lavoro malsano, da parte di alcune ex collaboratrici. Il tutto si potrebbe riassumere con “comportamenti sessuali inappropriati”. La vita delle brine, impegnate al suo fianco in tour, sarebbe quindi stata resa insopportabile. Sono tre le ex brine ad aver fatto sentire la propria voce, Crystal Williams, Arianan Davis e Nelle Rodriguez, incitate anche a svolgere atti sessuali con altri brini, stando all’accusa. Nelanche Shirlene Quigley, che gestiva il corpo di ballo. Dopo alcuni giorni di assoluto silenzio, in attesa che il tutto venga verificato in tribunale, ha finalmente deciso di far ...