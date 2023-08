LIVE Universiadi 2023 | 3 agosto in DIRETTA | Rossini e Tangherlini in semifinale nel fioretto Attesa per nuoto ed atletica In campo le azzurre del volley

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE11:46– Primo parziale dominato purtroppo dalla Polonia, che si invola sul 18-12 contro l’Italia nel quarto di finale del torneo femminile. 11:43 SCHERMA – Saranno due le fiorettiste italiane in. Missione compiuta anche per Serena, che liquida la giapponese Arisa Kano con il punteggio di 15-7! 11:42costrette ad inseguire in questo primo set con la Polonia che conduce per 12-8. 11:40 SCHERMA – Si ferma ai quarti di finale la corsa dello spadista Simone Mencarelli, battuto nettamente 15-17 dall’ucraino Sych. 11:39 SCHERMA – Vola innel torneo di...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: tanta Italia protagonista nella scherma e nel nuoto, fari puntati anche sull'atletica OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE UNIVERSIADI 10:00 TAEKWONDO - Conclusi tutti i round preliminari nella penultima giornata di gara a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...