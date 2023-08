LIVE Universiadi 2023 | 3 agosto in DIRETTA | pioggia di ori tra atletica | nuoto e fioretto femminile! L’Italia plana in top5 nel medagliere!

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE14.41 BASKET – Dopo tre quarti la Cina è avanti 61-48 su Taipei nella semifinale del torneo femminile. 14.39 Italia al momento al quinto posto del medagliere. Quest’oggi sono arrivati 4 ori (2, 1, 1 scherma), 1 argento (scherma) ed 1 bronzo () 14.38 GINNASTICA ARTISTICA – Si avvia verso la conclusione la finale della competizione a squadre femminile. Al momento in prima posizione è presente la Cina. 14.35– Terzo nullo consecutivo per la Eda Tugusz. Particolare la gara della turca, che su 5 lanci ha trovato 4 nulli. L’unica misura trovata fino ad adesso, 59.05, le permette però di rimanere in testa alla competizione. 14.33 ...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: tanta Italia protagonista nella scherma e nel nuoto, fari puntati anche sull'atletica OA Sport

