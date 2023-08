LIVE Universiadi 2023 | 3 agosto in DIRETTA | fiorettiste e spadisti impegnati nel tabellone ad eliminazione diretta Bene il nuoto nella notte | tra poco i tuffi

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE9:02 WUSHU –le altre medaglie assegnata oltre a quella dei, sono tutte nel wushu. Sei titoli, gli ultimi di questeper questo sport, spartiti tra cinesi e indonesiani. L’Indonesia vince i 52kg femminili e maschili rispettivamente con Florentina Tharisa e Laksamana Pratama. Cina che si porta a casa gli altri quattro metalli pregiati con Li Zhiqin (60kg Donne), Ma Yigu (60kg Uomini), He Feng (70kg uomini) e Liu Wenlong (80 kg Uomini). 8:57 SCHERMA – Per fare chiarezza e da un paio di orari le semifinali della spada maschile inizieranno alle 12.30, mentre alle 13.10 sarà la volta del fioretto femminile. Assalto per ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: tanta Italia protagonista nella scherma e nel nuoto, fari puntati anche sull'atletica OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE UNIVERSIADI 8:16 SCHERMA - Nella notte si sono svolti i gironi eliminatori della gara individuale di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...