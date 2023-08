LIVE Universiadi 2023 | 3 agosto in DIRETTA | 2 ORI NELL’ATLETICA! L’Italia avvicina la top 5 nel medagliere! Due azzurre in semifinale nel fioretto

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE13.38 SCHERMA – 13-7 Rossini: l’azzurra rimane sul +6 ed intravede il traguardo. 13.38 SCHERMA – Inarrestabile in questo momento Serena, che piazza altre due stoccate in rapida successione. 12-6 per l’azzurra. 13.37 SCHERMA – Prova ad allungare Serena Rossini, che con due stoccate consecutive si porta sul 10-6. 13.37 SCHERMA – 8-6 Rossini: l’azzurra reagisce subito alla stoccata subita rimanendo avanti di due. 13.36 NUOTO – È il momento della premiazione dei 200 metri stile libero maschili. Sul gradino più basso del podio è presente Giovanni Caserta. 13.35 SCHERMA – Ricomincia l’assalto tra Serena Rossini e Sim Soeun. 13.34 SCHERMA – Si va al primo minuto di pausa con Rossini avanti 7-5. 13.33 SCHERMA – 6-5 Rossini: l’azzurra ...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: tanta Italia protagonista nella scherma e nel nuoto, fari puntati anche sull'atletica OA Sport

