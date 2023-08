LIVE – Lazio-Aston Villa | Amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di giovedì 3 agosto 2023) Latestuale di, matchvalevole per la marcia di avvicinamento dei biancocelesti verso l’esordio nel campionato di Serie A/2024. Si avvicina sempre più l’arrivo delle gare ufficiali e, per questo motivo, i ragazzi di Maurizio Sarri, stanno pian piano aumentando i giri per essere nelle giuste condizioni quanto sarà il momento. Ora sulla strada dei capitolini ci sono gli inglesi, che la prossima stagione parteciperanno alla Conference League. La partita andrà in scena alle ore 20:30 di giovedì 3 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino e diversi approfondimenti. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH...

Alle 20.30 spazio per l'impegno dellacontro gli inglesi dell'Aston Villa. Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 3 agosto ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Luis Alberto non parte per l'Inghilterra Luis Alberto non parte con il gruppo per l'Inghilterra per l'amichevole con l'Aston Villa: il calciatore è in rotta con la dirigenza. Sassuolo, Dionisi: ...Ultime notizie Calciomercato: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Il calciomercato non dorme mai. Concluso il campionato, dal primo luglio le squadre iniziano a ...

Rivivi diretta calciomercato: ufficiale D'Ambrosio al Monza. Lazio-Isaksen, ci siamo Corriere dello Sport

Tutto lascia presagire che Marcos Leonardo sarà il prossimo attaccante dei giallorossi. Dieci milioni più bonus (per un totale di quasi 20 milioni) è la base dell'intesa col Santos adesso si ragiona ...“La SS Lazio in questi 19 anni non ha mai contratto debiti con Coni Servizi prima e con Sport e Salute adesso”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nel corso dell’audizione ...