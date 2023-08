LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia punta su Scartezzini nello scratch! Germania-Gbr per l’oro nel Team Sprint femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36: Si torna al paracon la finale dell’inseuimento maschile categoria B non vedenti. per il bronzo di fronte i britannici Bate/Latham e McDonald/Duggleby. Perdi fronte i francesi Lloveras/Pijourlet e gli olandesi Bangma/Bos 20.34: Sarà la Gran Bretagna a contendere alladel Time Trial. Le britanniche vincono con 46?078, la Polonia chiude in 47?487. Sfida per il bronzo tra Cina e Olanda 20.31: laconquista la finale pervincendo con il tempo di 45?988, il Canada fa segnare il tempo di 47?656 ed è fuori dai giochi. Ora Gran Bretagna contro Polonia 20.28: La Cina vince la sfida numero due con il tempo di 46?446, riuscendo a fare meglio dell’Olanda. Crono di 47?374 ...