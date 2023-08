LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | avanza tra i dubbi il quartetto di Ganna e Milan Azzurri fuori di un soffio nella velocità a squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49: Iniziano le qualificazioni dell’inseguimento individuale. Più avanti Alzini e Guazzini per l’Italia. La prima sfida è tra la cinese Wang e la tedesca Klein 13.48: Questa la classifica finale delle qualificazioni del Team Trial maschile: 1 17 Netherlands NED 42.046 Q 2 18 Australia AUS +0.485 Q 3 11 Poland POL +0.870 Q 4 6 Japan JPN +0.915 Q 5 14 France FRA +0.919 Q 6 15 Great Britain GBR +0.927 Q 7 13 Germany GER +1.060 Q 8 16 China CHN +1.612 Q 9 12 Canada CAN +1.615 10 7 Italy ITA +1.703 13.46: Repubblica ceca alle spalle dell’Italia con il tempo di 43?893. L’Italia è decima a un decimo dall’ottavo posto. record italiano per gli, il futuro potrebbe davvero arridere all’Italia in questa specialità. 13.42: L’Australia si accomoda in seconda posizione con il tempo di 42?531. Ora ...