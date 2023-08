L’Iran vuole l’industria delle armi chimiche della Siria

/ CIUN INTERO VILLAGGIO Ophelia Harutyunyan / 23' / ...NEQEWIMÎ / THINGS UNHEARD OF / COSE MAI SENTITE Ramazan Kç / 16' / .../ SOMETHING BLACK / QUALCOSA DI NERO Reyhaneh Kavosh / 7' // ...'invio della Uss Bataan che trasporta truppe e aerei nel Golfo, insieme a caccia stealth F - 35 e altri aerei da guerra, arriva mentre'Americaconcentrarsi su Cina e Russia.ora ......dopo un lungo viaggio che dalla Turchia li aveva condotti in,... Afghanistan e Pakistan, per poi raggiungere'India e il Nepal. ... Il viaggiatore trova tutto in rete mache la guida sfoltisca ...

Sesso, mullah e videotape. Iran, i filmati che svelano l’ipocrisia al potere la Repubblica