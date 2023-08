L’ira di Renzi nei confronti di Calenda | Terzo Polo verso la divisione dei gruppi prima della pausa estiva

LA REPUBBLICA 'Reddito, il giorno dell'': apertura dedicata ...è aperto dalla maxi vignetta di Makkox dedicata a Meloni in Usa e'... racconta 'i lanzichenecchi delle procure' dopo il caso- ...Tra questi ultimi non c'è, che non ha subito alcuna ... i pm avrebbero dovuto chiedere'autorizzazione preventiva alla Camera ... scatenandodel leader di Italia viva che ha sollevato la ...Ma proprio per questo occorre la forza della verità e del rispetto", ha conclusodi Maurizio Gasparri. Non sono mancate le reazione in Forza Italia. Maurizio Gasparri, senatore azzurro, ...

L’ira di Renzi verso Calenda, Terzo Polo verso la divisione dei gruppi prima della pausa estiva Il Sole 24 ORE