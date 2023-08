Lino Banfi | il suo prossimo film è un documentario | tutti i dettagli

(Di giovedì 3 agosto 2023)è al lavoro sul suoche sarà un. L’attore infatti collaborerà alla realizzazione di, la vendetta, diretto da Mario Sesti. Il docuripercorrerà le tappe dell’incredibile carriera dell’attore e comico pugliese. A svelare alcune anticipazioni èstesso al Corriere della Sera, svelando: “Il mio? Voglio intitolarlo, la vendetta. Ho detto a Mario Sesti: non devi farlo quando sarò morto, meglio farlo ora che sono vivo. Non sarà un lungometraggio, né un cortometraggio, ma un largometraggio. Voglio far lavorarei personaggi che ho dentro dal Commissario Lo Gatto all’allenatore nel pallone, da Pasquale Baudaffi di Vieni avanti cretino a ...

Oggi 87enne,ha subito sposato l'ipotesi revival, come rivelato a Tag24: ' Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla ...La giuria qualificata sarà composta da, presidente di giuria, Luca Argentero, Andrea Mazzoni di Ballandi Multimedia, Anna Pettinelli, Lorella Ridenti, direttrice di Ora, Lei Style e ...Un Medico In Famiglia 11 si farà Il telefilm con protagonistaha debuttato nel 1998 su Rai 1, diventando una delle serie più viste di sempre dal pubblico italiano. Dopo l'ultima puntata andata in onda nel 2016, i fan hanno chiesto più volte a gran ...

Lino Banfi e la mancanza della moglie: Non mi è ancora venuta in sogno, ma credo che sia impegnata Fanpage.it

Lino Banfi ha rilasciato un'intervista dove ha fatto un appello disperato per tornare a sognare la moglie Lucia, deceduta a febbraio.Un Medico In Famiglia tornerà con una nuova stagione La produttrice Veridiana Bixio ha un'idea per portare avanti il progetto ...